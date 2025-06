Provo amore per i motori

Provo una vera passione per i motori, un amore che ho ereditato da mio papà. Elena Iattici, accompagnata dalla figlia, si perde tra le auto della Motor Valley, un mondo di emozioni e design. La sua curiosità e il sorriso contagioso rendono ogni visita un piacere. È entusiasmante scoprire ogni modello, anche quelli meno noti, tra le meraviglie esposte. Personalmente, ho trovato molto interessante lo stand della...

