Proteste pro-immigrazione a Los Angeles Trump schiera la Guardia nazionale | Ristabilire la legge e l' ordine

Le tensioni a Los Angeles sono esplose con proteste contro le politiche sull’immigrazione, mentre Trump schiera la Guardia Nazionale per ristabilire ordine e sicurezza. Le autorità federali hanno arrestato decine di persone, alimentando il caos e l’ira dei manifestanti. Il presidente ha così deciso di intervenire: "Stop alle maschere nelle manifestazioni in California." Una decisione che potrebbe segnare un punto di svolta nel delicato equilibrio tra diritto di protesta e ordine pubblico.

