Proteste pro-immigrazione a Los Angeles Trump invia 300 soldati della Guardia Nazionale

Le tensioni a Los Angeles raggiungono il culmine: con oltre 300 soldati della Guardia Nazionale inviati da Trump, le proteste pro immigrazione si accendono, mentre le autorità federali intensificano gli arresti. La scena si infiamma e il presidente interviene, chiedendo di "mettere fine alle maschere nelle manifestazioni in California". Una crisi che mette in discussione i diritti e la sicurezza della principale metropoli californiana.

Le autorità federali per l'immigrazione, negli ultimi giorni, hanno arrestato decine di persone in tutta la metropoli, scatenando l'ira dei manifestanti. Il presidente: "Stop alle maschere nelle manifestazioni in California". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Proteste pro-immigrazione a Los Angeles, Trump invia 300 soldati della Guardia Nazionale

