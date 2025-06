Proteste per raid anti-migranti Trump invia la Guardia Nazionale a Los Angeles

Le tensioni esplodono a Los Angeles, dove migliaia di manifestanti protestano contro i raid anti-migranti. In risposta, Donald Trump ha deciso di inviare 2.000 militari della Guardia Nazionale, accusando le autoritĂ locali di non aver gestito adeguatamente i disordini. La mossa mette in evidenza come le questioni di immigrazione continuino a dividere e a far tremare le fondamenta della societĂ americana. La situazione rimane calda e incerta, con implicazioni che potrebbero scuotere tutto il Paese.

(Adnkronos) – Il Presidente Donald Trump ha dispiegato 2.000 soldati della Guardia Nazionale della California a Los Angeles in risposta alle proteste contro il controllo dell'immigrazione, affermando che le autorità locali non sono riuscite a gestire i disordini. Il governo federale "risolverà il problema, rivolte e saccheggiatori, nel modo giusto!!!", ha affermato.

