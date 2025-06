Proteste L A Difesa | pronti i Marines

In un clima di crescente tensione, le autorità statunitensi intensificano le misure di sicurezza a Los Angeles. Con l’annuncio di Hegseth sulla possibile mobilitazione dei Marines e l’invio di duemila soldati della Guardia nazionale, la città si trova al centro di una crisi che mette in discussione ordine e legalità. Ma cosa succederà se questa escalation non si fermerà?

9.33 Il segretario usa alla Difesa Hegseth scrive su X che se "le violenze continuano" a Los Angeles, "saranno mobilitati anche i Marines in servizio attivo a Camp Pendleton: sono in stato di massima allerta", ha aggiunto. L'annuncio di Hegseth si aggiunge alla decisione del presidente Trump di mobilitare la Guardia nazionale inviare a Los Angeles duemila soldati, contro i manifestanti. Per Hegseth, i disordini per i raid antimigranti sono "un enorme rischio per la sicurezza nazionale"Usa, facilitati da cartelli criminali. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

