Proteste e scontri per i raid anti-immigrazione della polizia Trump invia a Los Angeles la Guarda Nazionale

Le strade di Los Angeles sono nuovamente attraversate da proteste e scontri, scaturiti dai raid anti-immigrazione condotti dall'ICE. La tensione è cresciuta nel Fashion District, dove decine di manifestanti hanno affrontato le forze dell’ordine, portando alla mobilitazione della Guardia Nazionale inviata da Trump. Cresce così il fronte di un’America divisa, mentre la città cerca di trovare una via di pace tra diritti e sicurezza.

Ancora proteste nell'area di Los Angeles dopo i raid compiuti dall'autoritĂ per l'immigrazione (Ice). Ci sono stati scontri tra i manifestanti e la polizia nel centro cittĂ e sono decine le persone che sono state fermate. Il picco di tensione si è raggiunto nel Fashion District dove per. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Proteste e scontri per i raid anti-immigrazione della polizia, Trump invia a Los Angeles la Guarda Nazionale

