Proteste a Los Angeles contro i raid anti-migranti | scontri con la polizia

Le tensioni esplodono a Los Angeles, dove manifestanti e forze dell'ordine si sono scontrati durante proteste contro i raid anti-migranti, innescando un clima di forte tensione sociale. Decine di persone sono state fermate e l'intera città si divide tra supporto e resistenza. La presenza di figure come Tom Homan intensifica il dibattito sulle politiche migratorie. Questi eventi mettono in luce le profonde divisioni che attraversano il paese e il rischio di escalation nel conflitto.

Nuovo proteste sono scoppiate a Los Angeles contro i raid delle autorità per l'immigrazione. Secondo quanto riferito dai media locali i manifestanti si sono scontrati con la polizia fuori da un grande negozio di mobili, Home Depot. Intanto decine di persone sono state fermate per le manifestazioni di ieri nel centro della città . Lo zar dei confini di Donald Trump, Tom Homan, è arrivato a Los Angeles per seguire da vicino i blitz anti-migranti.