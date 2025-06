Protesta a Sant’Alessandro | Multe? Un incubo Mancano i parcheggi

Una mattinata di fermento e protesta ha animato via Sant’Alessandro, dove i residenti sono scesi in strada per evidenziare il problema delle multe e della carenza di parcheggi. Tra polemiche e solidarietà, si è fatta sentire una voce comune: nel quartiere, trovare un posto auto è ormai un’impresa quotidiana, aggravata dalle multe in corso e dall’insostenibile mancanza di spazi disponibili. La questione richiede attenzione e soluzioni concrete, per restituire serenità ai cittadini e riqualificare il cuore di Sant’Alessandro.

Una mattinata animata quella di ieri in via Sant’Alessandro, dove i residenti sono scesi in strada per protestare contro le multe in corso per chi lascia la macchina parcheggiata negli orari di divieto per spazzamento strade. Raccolti intorno al consigliere comunale di Fratelli d’Italia Andrea Arbizzoni, e all’esponente di FdI Salvatore Russo, i cittadini, multe alla mano, hanno denunciato come nel quartiere sia un’impresa trovare posti alternativi negli orari di pulizia strade (dalle 6 alle 9 di mercoledì e sabato). "Questo orario rende complicato lo spostamento delle auto – commenta Fabrizio Benati –, era molto meglio la fascia di prima, 15. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Protesta a Sant’Alessandro: "Multe? Un incubo. Mancano i parcheggi"

