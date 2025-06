Prosegue il progetto ‘Marcamp’ | ieri l’incontro sull’intelligenza artificiale

coinvolgente. Un’occasione imperdibile per approfondire un tema che sta rivoluzionando il nostro futuro, svelando non solo le opportunità ma anche le sfide da affrontare. Con entusiasmo e curiosità, i partecipanti hanno potuto scoprire come l’intelligenza artificiale possa diventare alleata nel quotidiano, plasmando nuove frontiere di innovazione e progresso.

Tempo di lettura: < 1 minuto Si è tenuto ieri, sabato 7 giugno, presso il Palazzo Monte dei Pegni, il secondo appuntamento di MarCamp, interamente dedicato al mondo dell’intelligenza artificiale. Con il titolo “(H)AI capito?”, l’incontro ha visto la partecipazione di professionisti del settore, che hanno guidato i presenti alla scoperta delle potenzialità, dei rischi e delle applicazioni pratiche dell’AI, utilizzando un linguaggio accessibile ma rigoroso. L’iniziativa, promossa dal Comune di Marcianise e finanziata da Sviluppo Campania S.p.A., è realizzata in collaborazione con il Forum dei Giovani di Marcianise e le associazioni ZTL – Zero Tensioni Locali e Risvegli Culturali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

