Propaganda per il sì nel registro elettronico Donzelli | la scuola non si tocca

In un panorama politico sempre più polarizzato, la campagna pro-registratore elettronico si fa sentire forte e chiara. Giovanni Donzelli denuncia un episodio inquietante a Livorno, dove volantini pro-Sì vengono distribuiti tra i genitori degli studenti, sollevando dubbi sulla trasparenza e l’indipendenza del processo di propaganda. Ma qual è il vero impatto di queste strategie? La risposta potrebbe fare la differenza nel destino del nostro sistema scolastico.

A sinistra liberi tutti. Per portare a casa il referendum o forse, più concretamente, solo una manciata di sì in più, le opposizioni stanno escogitando le strategie più disparate. A denunciare l'ultimo caso è Giovanni Donzelli. Il responsabile organizzativo di Fratelli d'Italia ha riportato quanto accaduto a Livorno dove "sono arrivati ad inviare a tutti i genitori degli alunni di una scuola i volantini per il 'Sì' al referendum". "Sono sempre i soliti a sinistra, e non si smentiscono mai. Utilizzare i bambini e la scuola per fare propaganda politica è semplicemente indecente", ha tuonato. La storia arriva dall'istituto comprensivo statale "Don Angeli", dove è stato inviato un tentativo di orientare il voto dei genitori degli alunni attraverso il registro elettronico. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Propaganda per il sì nel registro elettronico. Donzelli: la scuola non si tocca

In questa notizia si parla di: Propaganda Donzelli Scuola Registro

