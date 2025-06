Pronostico San Marino-Austria | la goleada è scritta

San Marino-Austria si avvicina, e il pronostico sembra scritto: una goleada potrebbe essere inevitabile. Con la qualificazione ormai a portata di mano, l'Austria punta a consolidare il suo cammino verso il Mondiale 2026. Un match da seguire martedì alle 20:45, con streaming gratuito e probabili formazioni pronte a regalarci spettacolo. Ma attenzione: nel calcio tutto può succedere, e anche le sorprese non sono escluse.

San Marino-Austria è una partita valida per la quarta giornata di qualificazioni al Mondiale 2026 e si gioca martedì alle 20:45: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico. Una sola partita, per il momento, per l’Austria. E ovviamente una vittoria, visto che parliamo della squadra che ha maggiori possibilità di chiudere prima nel girone H: il Mondiale, quindi, è quasi certo per Arnautovic e compagni, che devono comunque fare il loro e vincere, con tanti gol, contro San Marino. (Lapresse) – Ilveggente.it Cosa che nello scorso fine settimana non è riuscita alla Bosnia, che al momento ha 9 punti conquistati in altrettante partite in questo girone. 🔗 Leggi su Ilveggente.it