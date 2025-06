Pronostico Romania-Cipro | nella storia è successo una volta sola

Il faccia a faccia tra Romania e Cipro, in programma martedì alle 20:45, rappresenta un’occasione unica: finora si sono affrontate solo una volta. Nel gruppo H delle qualificazioni al Mondiale 2026, entrambe le nazionali sono chiamate a fare punti pesanti per mantenere vive le speranze di qualificazione, con Austria e Bosnia che avanzano come favorite. La sfida promette emozioni e colpi di scena, ecco il pronostico completo.

Romania-Cipro è una partita valida per la terza giornata di qualificazioni al Mondiale 2026 e si gioca martedì alle 20:45: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico. Nel raggruppamento H, sia Romania che Cipro, ma soprattutto i secondi, sanno benissimo che sarà difficile riuscire a chiudere tra le prime due. Ci sono Austria e Bosnia che al momento sembrano favorite, anche se la Romania, che ha una partita in meno, si potrebbe inserire nella corsa. Sono stati diversi i confronti nel corso della storia tra queste due formazioni.

