Pronostico Olanda-Malta | debutto soft e goleada

Olanda-Malta è una partita valida per la terza giornata di qualificazioni al Mondiale 2026 e si gioca martedì alle 20:45: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico. Debutto soft per l'Olanda in queste qualificazioni al prossimo Mondiale. Malta non è un avversario che fa paura e non lo farà mai. Gli ospiti, invece, saranno alla terza uscita in questo raggruppamento. E ovviamente sono zero i punti fatti. Zero anche i gol: Malta non segna molto, e lo sappiamo. Quindi per la formazione di casa sarà abbastanza semplice prendersi questi tre punti che bagneranno come detto il debutto degli Orange.