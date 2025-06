Pronostico Montenegro-Armenia | questo trend verrà rispettato

Il match tra Montenegro e Armenia, in programma lunedì alle 20:00, promette emozioni e sfide imprevedibili. Questa amichevole rappresenta un’occasione per entrambe le nazionali di mettersi alla prova e valutare le proprie forze in vista delle prossime competizioni ufficiali. Con numerose notizie, statistiche e probabili formazioni disponibili, analizzeremo anche il pronostico per capire se questo trend si confermerà o se ci saranno sorprese. Scopriamo insieme cosa aspettarci da questa partita.

Montenegro-Armenia è un’amichevole e si gioca lunedì alle 20:00: notizie, statistiche, diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Da quando ha fatto il suo esordio nel 2007, ormai 18 anni fa, il Montenegro non è riuscito a togliersi grandi soddisfazioni. E la qualificazione alla fase finale di un’importante rassegna internazionale (Mondiale o Europeo) rimane un miraggio. Sarà complicato riuscirci anche stavolta, dal momento che nello stesso girone della selezione balcanica (gruppo L) ci sono due rappresentative sulla carta superiori a Jovetic e compagni come Croazia e Repubblica Ceca, le quali danno l’impressione di aver di fatto già prenotato i primi due posti. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Montenegro-Armenia: questo trend verrà rispettato

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Pronostico Montenegro Armenia Trend Verrà Rispettato

Pronostico Repubblica Ceca-Montenegro: mai accaduto nei precedenti ufficiali - Venerdì alle 20:45, gli occhi saranno puntati su Repubblica Ceca-Montenegro, una sfida mai vissuta in precedenti ufficiali.

Pronostico Montenegro-Armenia: questo trend verrà rispettato - Montenegro-Armenia è un'amichevole e si gioca lunedì alle 20:00: notizie, statistiche, diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Segnala ilveggente.it

Montenegro, che beffa: da 2-0 a 2-3 contro l’Armenia nonostante Jovetic - Poi, al 94', ecco la mazzata tremenda per il Montenegro: il gol di Ghazaryan ha ribaltato tutto, consegnando all'Armenia un'incredibile vittoria. Con questi tre punti (i primi del girone per la ... fcinter1908.it scrive

Heavy Rains Trigger Flash Floods in New York #shorts | VOA News