Pronostico Liechtenstein-Scozia | ci riuscirà per la prima volta

L’odierna amichevole tra Liechtenstein e Scozia si presenta come una sfida intrigante, con i britannici desiderosi di mettere in campo una prestazione convincente prima delle importanti qualificazioni mondiali. La squadra di McTominay, ancora in fase di rodaggio, punta a riscattare un lungo digiuno mondiale che dura dal 1998. Riuscirà questa volta la Scozia a ottenere un risultato positivo in terra liechtensteinese? Scopriamolo insieme!

Liechtenstein-Scozia è un'amichevole e si gioca lunedì alle 18:00: notizie, statistiche, diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Solo amichevoli per la Scozia in questa finestra dedicate alle nazionali. McTominay e compagni torneranno a fare sul serio dal prossimo settembre, quando anche per loro inizieranno le qualificazioni al Mondiale nordamericano. La Tartan Army non partecipa ad un campionato del mondo dal lontano 1998: un'assenza ormai lunghissima. Steve Clarke e i suoi uomini stavolta sembrano avere le carte in regola per tornare a giocare la fase finale della kermesse più importante.

