Pronostico Italia-Moldavia | serve una goleada per tenere viva la speranza

L’Italia si prepara a sfidare la Moldavia in una partita decisiva per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Dopo una prestazione deludente contro la Norvegia, gli azzurri di Spalletti devono mettere in campo tutta la loro determinazione per mantenere viva la speranza di passare il turno. Serve una goleada per risollevare il morale e riscrivere le sorti di questa qualificazione. La sfida, in programma lunedì alle 20:45, si prospetta infuocata: ecco tutto quello che c’è da sapere.

Italia-Moldavia è una partita valida per la quarta giornata delle qualificazioni europee ai Mondiali 2026 e si gioca lunedì alle 20:45: diretta tv, streaming gratis, probabili formazioni, pronostico. L’incubo di mancare la qualificazione al Mondiale per la terza volta di fila è sempre più concreto per gli azzurri di Luciano Spalletti. Sabato l’ Italia ha offerto una prestazione sconcertante a Oslo contro la Norvegia di Haaland e Odegaard ed è stata letteralmente presa a pallate dagli scandinavi (3-0), che a fine primo tempo avevano già risolto la pratica portandosi in vantaggio di tre gol. Sì, era solo la prima partita di qualificazioni ma adesso per raggiungere primo posto, l’unico che garantisce il pass diretto per la fase finale del campionato del mondo, l’Italia ha bisogno di una vera e propria impresa. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Italia-Moldavia: serve una goleada per tenere viva la speranza

In questa notizia si parla di: Italia Pronostico Moldavia Serve

Milan Bologna 0-1, è festa rossoblù! I felsinei sovvertono ogni pronostico e vincono la Coppa Italia! Decisivo un gol dell’obiettivo bianconero Ndoye - Il Bologna festeggia un trionfo straordinario, sovvertendo ogni previsione e conquistando la Coppa Italia.

Italia-Moldavia (Qualificazioni Mondiali Europa, 09-06-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici https://ift.tt/SF8dqWI #scommesse #pronostici Partecipa alla discussione

quote Italia Moldova: il pronostico sugli Azzurri - Dopo la disfatta con la Norvegia, l'Italia punta a riscattarsi domani sera contro la Moldavia in una sfida oggettivamente meno ostica ma già cruciale per il cammino degli azzurri verso la prossima Cop ... Secondo informazione.it

Italia-Moldavia pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Le ultime news - Lunedì 9 giugno, con fischio d`inizio alle ore 20:45, l`Italia ospiterà la Moldavia del commissario tecnico Serghei Clescenco. Il Mapei Stadium di Reggio Emilia. Da calciomercato.com

Italia, mossa disperata di Spalletti: all in con la Moldova per fare tanti gol - Spalletti all'ultima spiaggia: contro la Moldavia è chiamato a vincere con goleada per rimanere ancora alla guida dell'Italia. Il ct cambia tutto: le scelte. Come scrive sport.virgilio.it