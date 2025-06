Progetto Myosotis prevenzione del disagio a scuola

Il progetto Myosotis, promosso dal primo circolo didattico di Cesenatico, rappresenta un prezioso percorso di prevenzione del disagio scolastico, dedicato a sostenere il benessere emotivo dei giovani. Attraverso attività mirate e un coinvolgimento attivo, l'iniziativa mira a rafforzare la consapevolezza di sé e a creare un ambiente scolastico più sereno e accogliente. Myosotis, simbolo di memoria e cura, ricorda a tutti il dovere degli educatori e delle famiglie di tutelare il benessere dei bambini e dei ragazzi.

Il primo circolo didattico di Cesenatico ha portato avanti il Progetto Myosotis, una iniziativa di promozione del benessere e prevenzione del disagio, un percorso educativo che ha accompagnato generazioni di studenti nella scoperta di sé e delle proprie emozioni. Myosotis è il nome scientifico del fiore comunemente chiamato 'Non ti scordar di me', come ha sottolineato la dirigente scolastica Santarsiero, e sta a ricordare proprio il dovere degli adulti a mantenere lo sguardo fisso sui bambini. Un messaggio di cura e attenzione che si rinnova ogni anno, reso possibile anche grazie al sostegno di Credito Cooperativo Romagna Banca.

