progetto mobilità garantita di casale sul sile donato furgone attrezzato per i fragili

Il progetto Mobilità Garantita di Casale sul Sile, con il supporto di Alumaster, trasforma il nostro concetto di solidarietà: dal palco dei grandi concerti all’aiuto quotidiano per i più fragili. Donando un furgone attrezzato, l’azienda trevigiana si impegna concretamente a migliorare la qualità di vita di chi affronta difficoltà, dimostrando che il vero spettacolo è il cuore che si mette nel fare la differenza.

Dai palchi dei grandi concerti al supporto alle persone in difficoltà: così si può sintetizzare il contributo di Alumaster, nota azienda trevigiana specializzata nella realizzazione di strutture in alluminio per l'industria dell'intrattenimento e dello spettacolo, parte attiva del progetto. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it