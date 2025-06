Prof ci sarà anche l’anno prossimo? No colpa del precariato | le lettere di denuncia degli insegnanti inviate agli studenti l’ultimo giorno di scuola

l termine, desidero lasciarvi alcune parole di speranza e gratitudine. Come insegnante, ho condiviso con voi momenti unici di crescita e scoperta, ma il precariato minaccia il nostro ruolo e il vostro futuro. La scuola, pilastro della società, merita stabilità e rispetto. È fondamentale che le parole di queste lettere risveglino l’attenzione di tutti sull’importanza di valorizzare l’istruzione e i suoi protagonisti, perché il cambiamento parte da noi.

Marta Olmi insegna Storia dell’arte in una scuola media. O forse sarebbe meglio dire insegnava, perché al momento non sa se a settembre potrà tornare tra i banchi. L’ultimo giorno di scuola ha scritto una lettera ai suoi studenti, che si aggiunge alle tante che in queste settimane girano tra i corridoi delle scuole e sui socia, scritte da docenti che salutano le proprie classi. «Cari ragazzi e care ragazze, mentre l’anno scolastico volge al termine, sento il bisogno di scrivervi qualche parola dal profondo del cuore. Non so ancora se il prossimo anno sarò di nuovo con voi, in questi corridoi, nelle vostre aule, nei sorrisi del mattino o nei saluti frettolosi prima di tornare a casa». 🔗 Leggi su Open.online