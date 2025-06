Problemi in Nazionale per McTominay | cosa è successo in ritiro

Problemi in Nazionale per Scott McTominay: cosa è successo in ritiro? Il centrocampista scozzese, considerato uno dei migliori del campionato italiano, dovrà abbandonare anticipatamente il raduno a causa di problemi fisici. La sua assenza dall’ultima amichevole solleva qualche preoccupazione tra i tifosi e gli addetti ai lavori, poiché la condizione di McTominay potrebbe influenzare le sue prossime prestazioni e la gestione delle sfide future. Cosa riserverà il suo percorso di recupero? Restate con noi per scoprirlo.

Problemi per Scott McTominay dal ritiro della Nazionale: ecco che cosa è successo al miglior calciatore del campionato italiano Vacanze anticipate per Scott McTominay, che non prenderà parte all'ultima amichevole della sua Scozia. E il motivo mette un po' in ansia l'ambiente azzurro, poiché il calciatore lascerà il ritiro della Nazionale a causa di problemi fisici. L'ex Manchester United è stato regolarmente schierato in campo nell'amichevole contro l'Islanda dove ha giocato per 80 minuti, da titolare. Quest'oggi, però, assieme allo staff medico della Nazionale ha preso la decisione di lasciare il ritiro.

In questa notizia si parla di: Problemi Nazionale Mctominay Ritiro

Napoli, infortunio Scott McTominay: lascia il ritiro - Pessime notizie per il Napoli e per la nazionale scozzese. Scott McTominay si è infortunato nell’ultima gara con la selezione scozzese e ha fatto ritorno a casa, lasciando ... Da msn.com

Napoli, infortunio McTominay: lo scozzese si fa male alla caviglia, come sta e quando può rientrare - McTominay è uscito dal campo toccandosi la caviglia. E’ stato subito visitato dallo staff medico della nazionale a bordo campo che gli ha controllato pure la pianta del piede. Il problema alla ... msn.com scrive

Problema alla caviglia sinistra, Napoli in ansia per McTominay - Si chiudono oggi i gironi di Nations League e mentre molti giocatori del Napoli impegnati in questi giorni con le nazionali stanno ... per le condizioni di McTominay. Lo scozzese, impegnato ... Si legge su rainews.it