Primo premio al concorso Arezzo la mia città per i giovani pittori dell’I C Cesalpino

Dimostrato talento e passione, conquistando il primo premio al concorso “Arezzo, la mia città”. Questa vittoria è un meraviglioso riconoscimento del loro impegno e creatività, che rende orgogliosi insegnanti e famiglie. I giovani artisti, guidati dalla Maestra Anna, hanno saputo catturare l’essenza e la bellezza di Arezzo attraverso i loro disegni. La loro vittoria non è solo un riconoscimento, ma anche un invito a sognare in grande e a continuare a esprimersi con arte e passione.

Arezzo, 8 giugno 2025 – Tommaso G. della classe 1C e Diletta M. della classe 3B della scuola elementare Pio Borri, Armando S. della classe 2B della scuola elementare Gamurrini, Francesco C. della classe 5A e Zuniga G. della classe 4A della scuola Leonardo Bruni, si aggiudicano il primo premio al concorso di disegno e pittura "Arezzo, la mia città". Accompagnati da Maestra Anna della scuola Pio Borri, i giovani disegnatori e pittori hanno ritirato il meritato premio sabato 7 giugno alle ore 19.00 in largo I° maggio ad Arezzo durante la festa "Pescaiola da vivere".

