Prima pagina Gazzetta dello Sport | Maignan al Chelsea Milan su Svilar

Nella prima pagina della Gazzetta dello Sport di oggi, domenica 8 giugno 2025, si svelano le ultime novità del calciomercato: Maignan si trasferisce al Chelsea mentre il Milan punta su Svilar. Un concentrato di emozioni e strategie che apre nuove sfide per i nostri campioni. Scopriamo insieme tutte le anteprime e analisi di una giornata ricca di colpi di scena nel mondo del calcio italiano e internazionale.

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, domenica 8 giugno 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Maignan al Chelsea, Milan su Svilar”

Secondo @Ekremkonur - esperto di calciomercato della Premier League - è in arrivo la seconda offerta per Mike Maignan dal Chelsea. In Inghilterra cresce l’ottimismo, il Milan come riporta la Gazzetta dello Sport in data odierna nell’articolo di Marco Guidi ha Partecipa alla discussione

