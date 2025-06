Prima categoria | la novità Fusione ok | ecco il CQS Tempio Chiazzano

Al via un entusiasmante nuovo capitolo per il calcio pistoiese: nasce la CQS Tempio Chiazzano, una fusione strategica tra CQS Pistoia e l’Unione Tempio Chiazzano, che segna un’inedita collaborazione per rilanciare lo sport locale. Con questa unione, si apre una frontiera di opportunità e successo, pronta a scrivere pagine importanti nel panorama calcistico della provincia. La loro sfida? Ricostruire entusiasmo e vittorie, dimostrando che insieme si può fare di più.

Ai nastri di partenza del prossimo campionato di Prima categoria ci sarà una nuova società, a rappresentare Pistoia: si chiamerà CQS Tempio Chiazzano ed è nata dagli sforzi congiunti di entrambe le compagini. A comporla sono da un lato il CQS Pistoia, tredicesimo nel girone A di Prima categoria 202425, e dall'Unione Tempio Chiazzano (retrocessa in Seconda dopo aver chiuso all'ultimo posto). La nuova società, spiegano i promotori di questa unione, sarà composta da un mix di dirigenti provenienti dalle due anime: nei prossimi giorni verranno comunicate le cariche e il nuovo consiglio direttivo. Oltre al campionato di Prima Categoria 202526 ed alla Coppa Toscana di Prima, la nuova realtà prenderà parte anche al campionato Juniores provinciali, Allievi provinciali e Giovanissimi provinciali (ed avrà una scuola calcio).

