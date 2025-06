Previsioni meteo Italia per la settimana dal 9 al 15 giugno | le città più calde Temperature in aumento

Preparatevi a una settimana di caldo intenso e giornate soleggiate in tutta Italia, con le città più calde che registreranno temperature in aumento. Nord Italia, in particolare, vivrà un clima stabile all'inizio, ma da martedì pomeriggio si preannunciano temporali sulle Alpi. Scopri cosa aspettarti nel dettaglio e come affrontare al meglio questa ondata di caldo estivo, perché la tua estate è appena iniziata!

ABBONATI A DAYITALIANEWS Nord Italia: clima stabile con locali temporali sulle Alpi. Inizio settimana all’insegna del tempo generalmente stabile sul Nord Italia, con cieli sereni o poco nuvolosi. Tuttavia, da martedì pomeriggio aumenterà l’instabilità sull’arco alpino, con possibili rovesci e temporali sparsi, specialmente tra Piemonte e Trentino Alto Adige. Milano: soleggiata per gran parte della settimana, temperature tra 28°C e 32°C.. Torino: variabile da martedì, con punte fino a 30°C.. Venezia: caldo umido e cieli sereni, massime fino a 31°C.. Bologna: caldo in aumento, punte fino a 34°C tra mercoledì e venerdì. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Previsioni meteo Italia, per la settimana dal 9 al 15 giugno: le città più calde. Temperature in aumento

In questa notizia si parla di: Italia Settimana Previsioni Meteo

Giro d’Italia 2025, percorso povero nella seconda settimana. Salite mitiche a troppa distanza dal traguardo - La seconda settimana del Giro d’Italia 2025 si caratterizza per un percorso povero di salite, con tappe lontane dai traguardi e spesso troppo distanti dalle montagne leggendarie.

#MeteoItalia | Mappa della precipitazione accumulata nel corso dell'ultima settimana di #maggio. ? Ultime previsioni #meteo: https://f.mtr.cool/autfjuacce Partecipa alla discussione

#MeteoItalia | Nuova ciclogenesi ? in prossimità dell'Italia a metà settimana, con #piogge anche abbondanti in alcune zone. ? ? Ultime previsioni #meteo: https://f.mtr.cool/autfjuacce Partecipa alla discussione

Meteo prossima settimana, arriva la prima ondata di caldo africana: le previsioni - La prossima settimana l'Italia sarà travolta dalla prima vera ondata di caldo: picchi oltre i 35 gradi e afa intensa. Dopo un weekend con temperature record, la seconda settimana di giugno porta con s ... Lo riporta msn.com

Caldo asfissiante sull'Italia, in arrivo una settimana bollente: previsioni meteo - Arriva la seconda, e ben più potente, ondata di caldo di questo inizio di giugno L’anticiclone subtropicale africano alza la voce: da domenica, e poi soprattutto nel corso della prossima settimana, ar ... Riporta informazione.it

Inizio nuova settimana con la prima ondata di caldo della stagione: le previsioni meteo - La seconda settimana di giugno porta la prima vera ondata di caldo sull’Italia: dopo una breve tregua tra lunedì e martedì, da mercoledì l’anticiclone ... Si legge su fanpage.it