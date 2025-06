Preso a pugni per un cappellino | brutale aggressione sul treno

Un semplice viaggio in treno si è trasformato in un incubo, quando un uomo è stato brutalmente aggredito da due giovani dopo un tentativo di furto del suo prezioso cappellino da baseball. La scena, avvenuta poco dopo la partenza da Brescia, ha lasciato tutti senza parole: violenza, minacce e un episodio di inaudita ferocia che scuote la nostra comunità.

