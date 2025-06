Presentata la Dakar 2026

La Dakar 2026 si preannuncia come un’edizione rivoluzionaria, in programma dal 3 al 17 gennaio, con una formula innovativa pensata per ridurre i costi e coinvolgere più costruttori. Tra le novità, il ritorno di grandi nomi come Peterhansel, che correrà al volante del Land Rover Defender, promettendo emozioni e sfide senza precedenti. Questa rinnovata avventura si prepara a scrivere un nuovo capitolo della storica competizione, catturando l’attenzione di appassionati e piloti di tutto il mondo.

Si correrà dal 3 al 17 gennaio. Rivoluzionata la formula con specifiche che abbatterebbero i costi per attirare un numero maggiore di costruttori. Peterhansel al volante del Land Rover Defender. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Presentata la Dakar 2026

