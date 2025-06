Prende un' auto a noleggio e poi paga per comprarla | truffato per 7mila euro

Hanno smascherato un inganno che ha lasciato senza parole un uomo di Sabaudia, truffato per 7.000 euro in un finto accordo di acquisto e noleggio auto. Il truffatore, fingendosi dipendente di una società di autonoleggio, aveva ideato un piano ben congegnato che ora è stato finalmente stroncato dall’intervento dei Carabinieri di Pontinia. Una vicenda che mette in luce quanto sia importante vigilare e verificare sempre le proprie transazioni.

Ha finto di essere un dipendente di una societĂ di autonoleggio e ha truffato un uomo di Sabaudia organizzando la compravendita di un veicolo, in realtĂ mai perfezionata. A conclusione di un'attivitĂ di indagine, scaturita dalla segnalazione della vittima, i carabinieri di Pontinia hanno. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Prende un'auto a noleggio e poi paga per comprarla: truffato per 7mila euro

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Prende Auto Noleggio Paga Comprarla Truffato 7mila Euro

Prende i soldi e scappa, arrestato falso assicuratore: così ha truffato decine di brianzoli - Un falso assicuratore di 55 anni di Verano Brianza è stato arrestato dopo aver truffato decine di clienti, presentandosi come consulente e incassando premi senza attivare le coperture.

Prende un'auto a noleggio e poi paga per comprarla: truffato per 7mila euro - Ha finto di essere un dipendente di una società di autonoleggio e ha truffato un uomo di Sabaudia organizzando la compravendita di un veicolo, in realtà mai perfezionata. A conclusione di un'attività ... Segnala latinatoday.it

Finto dipendente di autonoleggio truffa anziano di sabaudia con bonifici per auto inesistente - I carabinieri di Pontinia smascherano un 58enne romano che ha truffato un 66enne di Sabaudia con la vendita falsa di un’auto, sequestrando la carta bancaria usata per i bonifici. Riporta gaeta.it

Le Trappole del Finanziamento Auto con Maxirata Finale: Come Evitarle