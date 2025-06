Premio per la ricerca oncologica la cena sociale il 13 giugno alla Cascina San Carlo a Caravaggio

Il 13 giugno, la Cascina San Carlo a Caravaggio apre le sue porte per una serata speciale all'insegna della solidarietà e dell'innovazione. La Cena Sociale, promossa dall’Associazione S.O.S. Oncologia e Sociale, celebra l’IX edizione del Premio per la ricerca oncologica, un’occasione per riconoscere gli sforzi di chi combatte questa sfida. Un evento imperdibile che unisce gusto, impegno e speranza, per continuare a fare la differenza nel percorso contro il cancro.

L'appuntamento è per il prossimo 13 giugno alle 20 quando si terrà la Cena Solidale promossa dall'Associazione S.O.S. Oncologia e Sociale nel corso della quale si svolgerà IX edizione del Premio per la ricerca oncologica, che vedrà la proclamazione dei vincitori del bando di concorso. Nella magnifica cornice della Cascina San Carlo a Caravaggio durante la cena, che che quest'anno ha ricevuto il patrocinio di Regione Lombardia, oltre alla premiazione dei giovani ricercatori, saranno illustrate e promosse le tante attività dell'associazione. L'evento ha inoltre lo scopo di raccogliere fondi per le attività benefiche dell'associazione, sostenendo con un contributo concreto i pazienti oncologici e le loro famiglie, senza tralasciare le persone che, per diversi motivi, versano in uno stato di fragilità.

