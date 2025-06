Premier furba e paese in catalessi gli esempi dal referendum al ponte sullo Stretto per finire al terzo mandato

In un panorama politico spesso caratterizzato da mosse astute e strategie sottili, l'ultima furbata della presidente del Consiglio sul referendum si inserisce in un modello ormai riconoscibile. Dallo stallo sul ponte dello Stretto ai tentativi di terzo mandato, questi episodi svelano un modo di fare politica che sfida trasparenza e buon senso. È il risultato di un Paese in catalessi, dove le manovre più astute sembrano prevalere sulla chiarezza.

La furbata, l'ennesima (in mancanza di altre armi), della presidente del consiglio sul voto referendario (mi presento ma non ritiro la scheda) fa parte di un Dna piuttosto riconoscibile. Dello scandaloso pronunciamento del presidente del Senato, invece, non parlo nemmeno, i nostri santini sono.

