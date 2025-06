Preghiera della sera 8 Giugno 2025 | Concedimi la pace promessa

Concludiamo questa serena preghiera della sera del 8 giugno 2025 chiedendo umilmente alla Santissima Trinità di infondere in noi quella pace promessa, dono divino che illumina e consola i nostri cuori. In questo momento di riflessione, rivolgiamoci con fede al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, riconoscendo con gratitudine tutte le benedizioni ricevute e aprendo il nostro cuore a nuovi doni di grazia e serenità. Che questa preghiera sia per tutti un conforto e una guida.

“Concedimi la pace promessa”. Con la preghiera della sera di oggi chiediamo alla Santissima Trinità di concederci questa grazia. La Santissima Trinità sia sempre lodata, servita e onorata da tutte le creature in Gesù Cristo nostro Signore. Amen. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo per chiedere grazia per tutto ciò abbiamo ricevuto. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Preghiera della sera 8 Giugno 2025: “Concedimi la pace promessa”

