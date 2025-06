Preghiera del mattino del 8 Giugno 2025 | Aiutami nelle difficoltà

Inizia questa giornata con cuore aperto e spirito devoto, lasciando che la luce della Santissima Trinità illumini ogni passo del tuo cammino. La preghiera di oggi ci invita a trovare forza e consolazione nelle difficoltà, affidandoci alla misericordia divina. Con fede e speranza, apriamo il nostro cuore alla serenità e alla guida celeste, pronti a ricevere tutte le benedizioni che il Signore ha in serbo per noi.

La domenica è il giorno della devozione alla Santissima Trinità. Lodiamo e glorifichiamo il Signore con la preghiera del mattino di oggi. L'anima mia Vi adora, il mio cuore Vi benedice e la mia bocca Vi loda, o santa ed indivisibile Trinità: Padre Eterno, Figliuolo unico ed amato dal Padre, Spirito consolatore che procedete dal.

