Poule scudetto serie D | Livorno-Siracusa 2-1 le pagelle | Bellini l' uomo scudetto in difesa bene Brenna

Una vera e propria battaglia emozionante che ha portato il Livorno sul tetto d’Italia, conquistando il prestigioso scudetto della Serie D. In una finale ricca di tensione e colpi di scena, i toscani hanno dimostrato determinazione e qualità, con Bellini protagonista in difesa e Brenna autore di una prova solida. Un risultato che celebra la passione e la forza del calcio dilettantistico, lasciando il pubblico entusiasta. Analizziamo le pagelle e i protagonisti di questa storica vittoria.

Il Livorno è campione d'Italia dei dilettanti. Gli amaranto, allo stadio Gaetano Bonolis di Teramo, hanno superato in finale per 2-1 il Siracusa grazie alle reti di Regoli e Bellini (vano, per gli azzurri, il momentaneo pari di Puzone). Un successo arrivato al termine di una vera e propria. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Poule scudetto serie D | Livorno-Siracusa 2-1, le pagelle: Bellini l'uomo scudetto, in difesa bene Brenna

