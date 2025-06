Poule scudetto serie D | Livorno-Siracusa 2-1 le pagelle | Bellini l' uomo decisivo in difesa bene Brenna

Una giornata di emozioni intense e di sacrifici, culminata con il trionfo che consacra il Livorno come campione d'Italia dei dilettanti. La finale allo stadio Gaetano Bonolis di Teramo ha regalato spettacolo e tensione, testimoniando la forza di una squadra determinata, con Bellini protagonista in difesa e Brenna impeccabile. Un risultato che resterĂ nella storia del calcio amatoriale, celebrando l'impegno e la passione di tutti i protagonisti.

Il Livorno è campione d'Italia dei dilettanti. Gli amaranto, allo stadio Gaetano Bonolis di Teramo, hanno superato in finale per 2-1 il Siracusa grazie alle reti di Regoli e Bellini (vano, per gli azzurri, il momentaneo pari di Puzone). Un successo arrivato al termine di una vera e propria.

