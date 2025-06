Post alluvione c’è molto da fare

danneggiate e impervie, rendendo difficile la mobilità quotidiana. È urgente intervenire con lavori di riparazione e manutenzione per ridare sicurezza e accessibilità a queste zone, affinché il nostro paese possa tornare a essere davvero a misura d’uomo, circondato dal verde e animato dalla sua comunità. Solo così potremo valorizzare appieno il suo potenziale e garantire un futuro più sicuro e vivibile per tutti.

"Un paese a misura d'uomo, circondato dal verde e con una bella comunità, in cui vengo ogni volta che posso. Peccato per la viabilità, che andrebbe migliorata un bel po'". Anche per Paolo Poggi il nodo delle strade resta un tasto dolente. Il nostro lettore ritiene infatti che alcune zone non siano ancora ben percorribili a causa delle ingenti piogge di maggio 2023. "Sia sulla Bordona che per andare verso Firenzuola, ci sono strade ancora dissestate dall' alluvione di due anni fa" – sostiene Poggi – "inoltre, anche andando verso Imola ci sono delle strade con limiti un po' invalidanti. Qualcosa si potrebbe fare per migliorare ".

