Portogallo-Spagna LIVE 2-2 | segna sempre Cristiano Ronaldo

Il duello tra Portogallo e Spagna si infiamma: un match ricco di emozioni, con Cristiano Ronaldo sempre pronto a lasciare il segno. Dopo un primo tempo vivace, il risultato è di 2-2, e le azioni salienti si susseguono rapide e coinvolgenti. Scopriamo insieme i momenti più emozionanti di questa sfida avvincente, che promette ancora colpi di scena fino all’ultimo minuto.

GOAL E AZIONI SALIENTI 69` - Nico Williams si accentra e calcia dai 25 metri: palla fuori alla sinistra di Diogo Costa. 61` - GOAL DEL PORTOGALLO!. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

