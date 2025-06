Portogallo-Spagna finale di Nations League stasera in chiaro su Rai 2 | a che ora e dove vederla in streaming

Stasera, 8 giugno, il grande calcio internazionale raggiunge il suo apice con la finalissima di UEFA Nations League tra Portogallo e Spagna all'Allianz Arena di Monaco. Un duello imperdibile tra due nazioni che cercano il loro secondo titolo, trasmesso in chiaro su Rai 2 e Cielo. A partire dal fischio d'inizio alle ore 20:45, scopri dove e come seguire questa emozionante sfida in streaming e in diretta televisiva.

Portogallo e Spagna si sfidano stasera, 8 giugno, nella finale di Nations League all'Allianz Arena di Monaco: in palio il secondo titolo per entrambe, diretta in chiaro su Rai 2 e su Cielo. Il grande calcio internazionale torna protagonista oggi, domenica 8 giugno, con la finalissima di UEFA Nations League 2025. A contendersi il titolo saranno Portogallo e Spagna, pronte a darsi battaglia nell'atteso derby iberico, il fischio d'inizio è previsto per le ore 21:00 all'Allianz Arena di Monaco di Baviera. Un derby da brividi: Ronaldo contro Yamal Il Portogallo, trascinato ancora una volta da uno straordinario Cristiano Ronaldo, cercherà il secondo trionfo nella competizione dopo quello del 2019. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Portogallo-Spagna finale di Nations League stasera in chiaro su Rai 2: a che ora e dove vederla in streaming

In questa notizia si parla di: Portogallo Spagna Nations League

