Portogallo Spagna CR7 e compagni trionfano in Nations League! Protagonisti anche i due bianconeri Renato Veiga e Conceicao | com’è andata la loro finale

Il Portogallo di Cristiano Ronaldo e i talentuosi bianconeri Renato Veiga e Conceicao conquistano la prestigiosa vittoria in Nations League, battendo la Spagna ai calci di rigore dopo un emozionante pareggio. La finale ha visto protagonisti momenti di pura tensione e talento sopraffino, culminati nel decisivo errore di Morata che ha consegnato il trofeo agli lusitani. Un trionfo che consacra il Portogallo come regina del continente. Ecco come è andata…

Portogallo Spagna, Veiga e Conceicao trionfano in finale! La Nations League va ai lusitani dopo i calci di rigore. Decisivo l’errore dell’ex Juve Morata. Trionfa il Portogallo in finale di Nations League. I lusitani hanno battuto la Spagna ai calci di rigore dopo la rete decisiva di Cristiano Ronaldo per il 2-2 che ha mandato il match ai supplementari. Decisivo ai rigori l’errore dell’ex Juve Alvaro Morata. Francisco Conceicao, reduce dal gol in semifinale, è stato schierato titolare e sostituito dopo un primo tempo senza particolari sussulti. Al minuto 74 è invece subentrato Renato Veiga, sul risultato acquisito di 2-2 dopo la rete di CR7. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Portogallo Spagna, CR7 e compagni trionfano in Nations League! Protagonisti anche i due bianconeri Renato Veiga e Conceicao: com’è andata la loro finale

