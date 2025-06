Portogallo-Spagna 7-5 dcr | il tabellino

TABELLINO PORTOGALLO-SPAGNA 7-5 dcr MARCATORI: 21` Zubimendi (S), 26` Nuno Mendes (P), 45` Oyarzabal (S), 61` Cristiano Ronaldo (P) SEQUENZA. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: Portogallo Spagna Tabellino Marcatori

Nations League, che partita tra Spagna e Francia! Finisce 5-4 per gli spagnoli, sarà finale con il Portogallo - Una semifinale mozzafiato tra Spagna e Francia nella UEFA Nations League: un incredibile 5-4 per gli spagnoli, che grazie a una spettacolare prestazione si assicurano il pass per la finale contro il Portogallo di CR7.

Portogallo-Spagna 7-5 dcr: il tabellino - 5 dcr MARCATORI: 21` Zubimendi (S), 26` Nuno Mendes (P), 45` Oyarzabal (S), 61` Cristiano Ronaldo (P) SEQUENZA RIGORI: Gonçalo Ramos. Leggi su calciomercato.com

Portogallo-Spagna LIVE 1-1: pareggia Nuno Mendes - GOAL E AZIONI SALIENTI 26` GOAL DEL PORTOGALLO! Leggi su msn.com

Portogallo – Spagna 1-2 al 45’, ecco i gol e il racconto del primo tempo! – VIDEO - Nuno Mendes riprende Zubimendi ma il gol di Oyarzabal manda avanti la Spagna contro il Portogallo alla fine del primo tempo. Leggi su generationsport.it