Portogallo contro Spagna-formazione statistiche e anteprima

Il calcio internazionale si accende con il grande scontro tra Portogallo e Spagna, un vero e proprio derby iberico che promette emozioni e sorprese. Entrambe le squadre sono pronte a scrivere una nuova pagina di storia nella finale della Nations League, puntando a diventare la prima ad aggiudicarsi il trofeo per la seconda volta. Scopriamo formazione, statistiche e anteprima di questa attesa sfida all’Allianz Arena di Monaco.

La storia sarĂ fatta indipendentemente dal risultato nell'Allianz Arena di Monaco di Monaco domenica, con il Portogallo e la Spagna che affrontano il "Derby iberico" per diventare la prima squadra a vincere il trofeo della Nations League per la seconda volta. Il Portogallo ha vinto la competizione inaugurale alla fine della stagione 2018-19, mentre la Spagna sono gli attuali detentori che hanno sconfitto i Paesi Bassi nel 2023. Cristiano Ronaldo ha guidato il Seleção quel giorno sei anni fa e il 40enne probabilmente ricomincerĂ per il Portogallo domenica dopo aver segnato il goal vincente in una vittoria semifinale per 2-1 contro la Germania mercoledì.