porte rotte e secchi al posto dello scarico bagni horror alla scuola di vigevano le mamme scrivono all ats

Vigevano (Pavia) – Una situazione relativa ai servizi igienici giudicata intollerabile. Per questo la mamma di un alunno delle scuole elementari Vidari ha deciso di segnalare la situazione all’Ats con una lettera che è stata inviata in concomitanza con la fine dell’anno scolastico. “Sono la mamma di un bambino che ha appena terminato la quarta elementare – scrive Barbara Bonomia, anche a nome di molti altri genitori – e che ha frequentato la scuola Vidari. Esprimo con altri genitori la mia grande preoccupazione per lo stato dei servizi igienici della scuola. Non si tratta purtroppo di una novità – prosegue – Da molti anni la condizione dei servizi è precaria: le porte non si chiudono o sono addirittura divelte; le maniglie assenti; gli scarichi ostruiti o comunque non funzionanti; in molti casi i servizi sono del tutto inagibili, con i bambini costretti a chiudere le porte con borse di plastica e secchi in luogo dello scarico”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it