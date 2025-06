Porta Ovest | al fotofinish la nuova viabilità lavori in corso anche in via Croce

Porta Ovest si avvicina al traguardo, con i lavori di nuova viabilità che avanzano a passo spedito. Le gallerie in costruzione a Salerno promettono di snellire il traffico cittadino, collegando il porto commerciale agli svincoli autostradali. A marzo, si sono fatti significativi progressi, e ora, tra alti e bassi, la chiusura del cantiere si avvicina: un miglioramento concreto per tutta la città.

