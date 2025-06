Porta Fiorentina vince ai supplementari la 23esima edizione della stracittadina calcistica di Sansepolcro

La 23esima edizione della storica stracittadina di Sansepolcro, scrivendo un nuovo capitolo di gloria sportiva. La Porta Fiorentina, dopo un digiuno di ben 37 anni, ha conquistato con merito la vittoria ai supplementari, dimostrando determinazione e passione. Un risultato che non solo riaccende l’entusiasmo dei tifosi, ma conferma come il calcio sia capace di regalare emozioni indimenticabili. Una vittoria che resterà impressa nella memoria della città per molto tempo.

Porta Fiorentina interrompe un digiuno di vittorie che durava complessivamente da 37 anni (l'ultimo successo risaliva infatti al 1988), anche se di fatto era limitato a quattro partite e torna a far sua con merito la stracittadina calcistica di Sansepolcro, aggiudicandosi la 23esima edizione di.

