Ponti e strade sicuri si apre un’estate di cantieri nelle valli

L’estate si preannuncia intensa nelle valli, con una serie di cantieri pronti a migliorare ponti e strade per garantire sicurezza e efficienza. Dai lavori in corso ad Algua e Ponte Giurino, al collaudo di Foppa Calda a Val Brembilla, e l’avvio del progetto per Ponte Nossa: un impegno concreto che trasformerà il nostro territori, rendendoli più accessibili e sicuri per tutti.

GLI INTERVENTI. Lavori al via da Algua a Ponte Giurino. Lunedì collaudo in località Foppa Calda a Val Brembilla. Decolla l'iter progettuale per il manufatto di Ponte Nossa.

