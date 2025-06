Pontedera alla finestra ma è bufera altrove Iscrizioni è lunga la lista dei club esclusi

Mentre Pontedera si mostra tranquillo, il fronte delle iscrizioni alla Serie C 2025-26 è in fermento: molte squadre escluse, alcune già fuori, altre incerte. Lucchese e Brescia non presenti, la SPAL con documenti incompleti. La deadline di venerdì sarà decisiva, ma l’attesa dell’esame della Co.Vi.So.C. promette ulteriori sorprese. In un quadro così incerto, il futuro del campionato resta tutto da scrivere.

Lucchese e Brescia non iscritte, Spal iscritta ma la domanda è incompleta e quindi non sarà accettata. Sono queste le certezze emerse con la dead line di venerdì per presentare la domanda di iscrizione al campionato di Serie C 2025-26. Tutto questo in attesa dell’esame della Co.Vi.So.C, che ha tempo fino a venerdì prossimo per esprimersi sulla validità delle documentazioni presentate. Ed è alquanto probabile che possano esserci altre sorprese, ovvero altre esclusioni. Basandoci sul certo, le defezioni lasciano quindi tre posti da colmare per ripristinare i 60 club al via, con le sostitute che verranno prese da due graduatorie diverse. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Pontedera alla finestra, ma è bufera altrove. Iscrizioni, è lunga la lista dei club esclusi

In questa notizia si parla di: Club Pontedera Finestra Bufera

