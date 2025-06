Ponte di Veggia chiuso Ecco la brochure con le strade alternative

Il ponte di Veggia chiuso rappresenta un momento di sfida, ma anche di opportunità per ripensare le strade che collegano la nostra comunità. Il sindaco Mesini assicura trasparenza e collaborazione, condividendo una brochure dettagliata con tutte le alternative di viabilità disponibili. Con questa comunicazione, vogliamo rassicurare i cittadini e facilitare il transito quotidiano, dimostrando come, uniti, possiamo superare insieme ogni ostacolo e costruire un futuro più solido e connesso.

"Siamo pienamente consapevoli dei disagi che il cantiere, seppur necessario, comporterà per l’intero tessuto economico e sociale del nostro territorio". Lo dice, ad una settimana dalla chiusura del ponte della Veggia, il sindaco di Sassuolo Matteo Mesini, che affida ad una brochure informativa il compito di rendere edotta la cittadinanza sulle tempistiche e la natura dei lavori, e sulle soluzioni alternative di viabilità messe a punto insieme ai ‘piani’ che scatteranno in caso di ‘congestione’ della Pedemontana. La chiusura del ponte è prevista dal 16 giugno al 16 agosto, i lavori verrano svolti h24, anche in notturna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ponte di Veggia chiuso,. Ecco la brochure con le strade alternative

