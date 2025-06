Polso venoso giugulare come indicatore precoce d' invecchiamento premiato il lavoro Unife

Un riconoscimento che apre nuove prospettive nella diagnosi precoce e nella prevenzione dell'invecchiamento, premiando il lavoro innovativo di Anselmo Pagani, dottorando dell'Università di Ferrara. La scoperta del polso venoso giugulare come possibile indicatore rappresenta un passo avanti nell'ambito delle neuroscienze traslazionali e farmacologiche, dimostrando come la ricerca possa rivoluzionare il modo in cui comprendiamo e monitoriamo i processi di invecchiamento.

Anselmo Pagani, dottorando in neuroscienze traslazionali e farmacologiche dell'Università di Ferrara è stato insignito del PhD International Award al Rome Vascular Forum, per aver identificato nel polso venoso giugulare un potenziale nuovo indicatore precoce dell'invecchiamento.

