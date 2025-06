Polonia Lewandowski | "Non giocherò più in nazionale finché ci sarà Probierz"

Una decisione che scuote il mondo del calcio: Robert Lewandowski, il simbolo della Polonia, annuncia di non voler più scendere in campo con la sua Nazionale finché ci sarà Probierz alla guida. Una scelta clamorosa che apre un nuovo capitolo, lasciando i tifosi e gli addetti ai lavori in attesa di capire come si evolverà questa intricata vicenda. La passione e l’orgoglio nazionale sono al centro di questa difficile battaglia.

