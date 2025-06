Poliziotti della penitenziaria di Venezia allontanano abusivi da una sede elettorale

Sabato 7 giugno, durante il referendum ad Adria, i poliziotti della penitenziaria di Venezia sono intervenuti prontamente per allontanare individui non autorizzati da una sede elettorale, garantendo così la regolarità del voto. In un contesto in cui la tutela delle procedure democratiche è fondamentale, il loro intervento si è dimostrato essenziale per preservare la trasparenza e la corretta conduzione delle operazioni elettorali, rafforzando la fiducia dei cittadini nel processo democratico.

Si erano introdotti in una sede elettorale senza alcun titolo e sono stati allontanati dagli agenti della polizia penitenziaria di Venezia. I fatti risalgono a sabato 7 giugno, giornata di referendum, ad Adria. Numerose persone entrate abusivamente in un plesso elettorale nel comune della. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Poliziotti della penitenziaria di Venezia allontanano abusivi da una sede elettorale

