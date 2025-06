Politica e Religione esperti a confronto

Può la politica essere un’arte nobile senza perdere l’anima? È questa la domanda che guiderà il convegno "Politica e religione: esperti a confronto", inserito negli 'Incontri di Cultura di Pentecoste' a Castel Volturno. Mercoledì 11 giugno alle 17:30, nel cuore dell’aula consiliare, figure autorevoli si confronteranno su un tema di grande attualità, cercando di tracciare un percorso tra fede, etica e impegno civico.

"E' possibile fare politica senza dannarsi l'anima?". E' questo il tema del convegno rientrante negli 'Incontri di Cultura di Pentecoste' che si terrà nell'aula consiliare del comune di Castel Volturno mercoledì 11 giugno alle 17,30. L'incontro è organizzato dal Rinnovamento nello Spirito.

