Poesie manifesti e magliette dalla parte della legalità

scelta per sensibilizzare e coinvolgere i giovani in un percorso di consapevolezza e impegno civico. Attraverso poesie, manifesti e magliette, gli studenti esprimono il loro messaggio forte e chiaro: difendere la legalità è un gesto di rispetto verso società e ambiente. Questa iniziativa dimostra come arte e educazione possano diventare strumenti potenti per promuovere valori fondamentali e costruire un futuro più giusto e sostenibile.

"Il viaggio attraverso Società e ambiente, diritti umani e natura" è il progetto a cura dagli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado ‘Viale della Resistenza’ in collaborazione con l’associazione ‘ Libera ’. Nel corso dell’anno scolastico gli alunni hanno affrontato temi riguardanti la legalità, la giustizia e la lotta contro le mafie, partecipando ad attività proposte a scuola e alla Casa della Legalità di Forlì, luogo importante per la memoria e l’impegno contro la criminalità organizzata. La fase conclusiva del percorso è stata dedicata alla restituzione dei risultati emersi durante l’anno: gli studenti hanno presentato i loro lavori attraverso letture di poesie, wallpaper, manifesti e magliette con slogan ideati da loro stessi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Poesie, manifesti e magliette dalla parte della legalità

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Legalità Poesie Manifesti Magliette

How Iran Became a Theocracy